Il cane Pegaso resta chiuso in auto sotto al sole | salvato grazie a un massaggio cardiaco

La storia di Pegaso, il cane salvato con un massaggio cardiaco, ci ricorda l'importanza di essere sempre vigili nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Con il caldo estivo che avanza, è fondamentale sensibilizzare sulla sicurezza degli animali in auto. Davide Castiello ha dimostrato che, in situazioni critiche, la conoscenza può fare la differenza. Non sottovalutiamo mai la vita di chi ci ama incondizionatamente!

Il cane Pegaso è rimasto chiuso in auto sotto al sole, ma è stato salvato da Davide Castiello, milite della Croce Verde, che raccontato la storia sui social: "Se il protocollo di rianimazione cardiopolmonare è simile a quello umano - ha scritto - allora devo tentare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si legge su repubblica.it:

