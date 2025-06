il camion che si incastra nelle vie del paese e blocca la circolazione

Un camion bloccato nel centro di Cameri: un episodio che mette in luce le sfide della mobilità nei centri storici italiani. Questo inconveniente ha paralizzato il traffico, ricordandoci quanto sia fondamentale pianificare la viabilità in aree così delicate. Con l’aumento del commercio online e delle consegne, è cruciale riflettere su come gestire al meglio i mezzi pesanti nelle strade affollate. Cosa ne pensi?

Incastrato nelle vie del centro. Questa mattina, 3 giugno, a Cameri, un tir di grandi dimensioni, è rimasto incastrato fra via Gramsci e via Roma paralizzando di fatto la via Roma, vicino al centro paese. Il mezzo, in arrivo dalla via Gramsci, avrebbe tentato di girare in via Roma, nonostante. 🔗 Leggi su Novaratoday.it