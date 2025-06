Il Bologna rinnova Vincenzo italiano fino al 2027

Il Bologna scommette su Vincenzo Italiano fino al 2027, un segnale chiaro di fiducia in un periodo di grande fermento per il calcio italiano. Dopo la vittoria in Coppa Italia e l'accesso all'Europa League, il club emiliano punta a costruire un futuro solido e ambizioso. Rinnovare un allenatore vincente non è solo una scelta strategica, ma un investimento nel sogno di riportare il Bologna ai vertici. Restate sintonizzati, la storia è appena cominciata!

2025-05-29 16:10:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Lui Bologna rinnovato questo giovedì a Vincenzo italiano come allenatore di squadra fino a 2027 dopo essere stato campione del Coppa dall’Italia e della classificazione alla prossima edizione del Europa League. “Bologna 1909 annuncia di aver raggiunto un accordo con Pincenzo italiano per l’estensione del suo contratto fino al 30 giugno 2027 “ il club ha riferito in una dichiarazione. Il contratto italiano si è concluso nel 2026, ma il grande successo della stagione ha causato il suo rinnovamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Italiano rinnova con il Bologna, ora il Milan sfida il Napoli per avere Allegri: la situazione - Il campionato di Serie A si è appena concluso, ma il mercato degli allenatori è già in fermento. Vincenzo Italiano ha rinnovato con il Bologna, mentre il Milan si prepara a sfidare il Napoli per ottenere Massimiliano Allegri.

Su questo argomento da altre fonti

Fenucci: Sia il Bologna che Italiano vogliono il rinnovo; Vincenzo Italiano resta a Bologna, rinnovo fino al 2027; Bologna, sul rinnovo di Italiano c'è ottimismo ma ci sono quattro nodi da sciogliere; Perché Vincenzo Italiano ha spinto in tutti i modi per il rinnovo del contratto col Bologna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna fino al 2027: ingaggio e sfide future

ilrestodelcarlino.it scrive: Il Bologna Fc 1909 ufficializza il rinnovo di Vincenzo Italiano fino al 2027. Ingaggio aumentato e nuove sfide in Serie A.

Bologna, ora è UFFICIALE: Italiano rinnova fino al 2027

msn.com scrive: Adesso è ufficiale: Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027. Ad annunciarlo è stato lo stesso club felsineo con un comunicato.

Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna fino al 2027: ingaggio e sfide future

Lo riporta sport.quotidiano.net: La fumata bianca di fatto era arrivata già mercoledì, dopo i passi avanti e l’ottimismo delle ultime settimane, ieri è arrivata anche l’ufficialità: il rinnovo di Vincenzo Italiano con il Bologna è ...