Il boato del vulcano che si risveglia l’Etna ora fa paura

L'Etna si risveglia e il suo boato risuona come un monito nella bellezza della Sicilia. Con il cratere che crolla e colonne di fumo che sfidano il cielo, i turisti fuggono in preda al panico, mentre gli abitanti, pur abituati, avvertono il pericolo. La denuncia delle pseudo guide pone l'accento su un problema crescente: il fragile equilibrio tra turismo e sicurezza. Riflessioni importanti in un'era dove la natura reclama rispetto e attenzione.

Crolla un fianco del cratere, colonna di fumo alta diversi chilometri. Turisti in fuga. Gli abitanti: “Noi abituati ma non siamo tranquilli”. La denuncia: “Alcune pseudo guide hanno portato i visitatori oltre il limite consentito dalla protezione civile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il boato del vulcano che si risveglia, l’Etna ora fa paura

L'Etna erutta. Nube alta chilometri, crolla parte del cratere. Allerta per i voli

Riporta gazzetta.it: Il vulcano si è risvegliato. L'eruzione dell'Etna del 2 giugno ha causato una nube altra chilometri, visibili da città e mare. Turisti in fuga. Crolla parte del cratere.

La violenta eruzione dell'Etna: il boato fa tremare le case

Scrive msn.com: Il risveglio notturno dell'Etna si sta intensificando in queste ore della mattina, con boati che fanno tremare le case, attività stromboliana, alta e imponente nube di cenere vulcanica, flussi pirocla ...

NUOVA ERUZIONE ETNA/ “Aveva assai”: qui a Catania la bellezza del Gigante batte la paura

Scrive ilsussidiario.net: L'Etna si risveglia con una eruzione: boato, crollo e fuga dai sentieri. Cenere fino al cielo, ma Catania sorride tra ironia e sollievo.