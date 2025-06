Il bel risveglio di Ketama ormai allergico al rap e alle sue spacconate

Ketama non è solo un artista, ma il simbolo di una generazione che cerca autenticità. La sua allergia al rap tradizionale riflette un trend più ampio: la ricerca di suoni e messaggi che parlano di crescita personale, oltre le solite spacconate. In un mondo musicale in continua evoluzione, la sua metamorfosi invita a riflettere su cosa significhi davvero essere "grandi". Scopri come questa nuova visione sta cambiando il panorama musicale italiano!