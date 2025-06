Il bebè in arrivo panico nell’auto Genitori scortati

Un piccolo protagonista sta per nascere in un'epica corsa contro il tempo! Mohamed Islam ha rischiato di venire al mondo nell’auto dei suoi genitori, bloccati dal traffico. Ma grazie all’intervento tempestivo della polizia locale di Pioltello, la situazione si è trasformata in un affascinante racconto di solidarietà. Questo episodio mette in luce quanto sia fondamentale il supporto della comunità nei momenti critici. Un vero e proprio “parto in emergenza”!

Mohamed Islam ha rischiato di nascere in macchina e non all’ospedale di Melzo dove i suoi genitori erano diretti, dopo le doglie della mamma. Ma non avevano fatto i conti con il traffico sulla Cassanese, ad accelerare il viaggio ci ha pensato una pattuglia della polizia locale di Pioltello di passaggio, che, capito il pericolo, ha scortato l’auto della coppia fino al Santa Maria delle Stelle, dove il bambino ha visto la luce. Dopo il rientro a casa, gli agenti hanno voluto conoscerlo personalmente e congratularsi con la famiglia. "Benvenuto, piccolo pioltellese", hanno detti i vigili al dolcissimo batuffolo in braccio al papà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bebè in arrivo panico nell’auto. Genitori “scortati”

Leggi anche Mister Movie | Helena e Javier: Bebè in Arrivo o Tattica Mediatica? Shaila Gatta Sospetta! - Rumors di gravidanza circolano attorno a Helena e Javier, coppia del Grande Fratello, suscitando sospetti e frecciatine, in particolare da Shaila Gatta.

Se ne parla anche su altri siti

Il bebè in arrivo panico nell’auto. Genitori “scortati”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media