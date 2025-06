Il Baracchino su Prime Video la serie animata in bianco e nero con Lillo e Pilar Fogliati

Scopri "Il Baracchino" su Prime Video, la nuova serie animata in bianco e nero che mixa umorismo e creatività! Con le voci di noti stand-up comedian come Edoardo Ferrario e Michela Giraud, ogni episodio è un viaggio nel mondo dell’ironia. Questa serie si inserisce perfettamente nel trend delle animazioni per adulti, dove risate e riflessioni si intrecciano. Non perdere l'occasione di ridere con stile!

Tanti gli stand up comedian che hanno doppiato i personaggi da Edoardo Ferrario a Stefano Rapone e Michela Giraud. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Baracchino, su Prime Video la serie animata in bianco e nero con Lillo e Pilar Fogliati

Leggi anche Il Baracchino, Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer di "Il Baracchino", la prima serie italiana d'animazione Amazon Original dedicata alla stand-up comedy.

Se ne parla anche su altri siti

Il Baracchino, cosa sapere sulla serie animata italiana che arriva da oggi su Prime Video

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Baracchino, cosa sapere sulla serie animata italiana che arriva da oggi su Prime Video ...

Il Baracchino su Prime Video è la risposta a Zerocalcare su Netflix

Secondo today.it: Martedì 3 giugno su Prime Video sono usciti tutti i sei episodi, della durata di circa un quarto d'ora ciascuno, di Il Baracchino, la prima serie tv animata italiana della piattaforma streaming di Ama ...

Il Baracchino, recensione: una grande serie che gioca con il mondo della stand-up comedy

Secondo msn.com: C'è un concetto che tutti noi amanti dell'animazione, non per ultimo Guillermo del Toro, teniamo a ribadire: che si tratta di un mezzo espressivo con cui si può raccontare tutto, non di un genere spec ...