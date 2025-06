Il Baracchino | recensione della miniserie animata di Prime Video

Scopri "Il Baracchino", la miniserie animata di Prime Video che mescola comicità e nostalgia! In un’epoca in cui l'umorismo sta vivendo una nuova rinascita, seguiremo i tentativi di un gruppo di comici eccentrici per salvare un locale storico di stand-up comedy. Con una narrazione avvincente e personaggi irresistibili, questa serie ci ricorda l'importanza di ridere, anche nei momenti più difficili. Non perderti questa travolgente avventura!

Cosa succede quando uno storico locale di stand-up comedy rischia la chiusura, e a tentare di salvarlo è un gruppo di comici improbabili quanto bizzarri? Il Baracchino, prima miniserie animata firmata dallo studio palermitano Megadrago, diretta da Salvo Di Paola e Nicolò Tuccì, racconta proprio questo: sei episodi che oscillano tra l’omaggio e la satira, tra l’arte e il delirio, con un’identità che sfugge alle etichette e una sorprendente coerenza interna. La trama e il cast stellare di Il Bagaglino. Il Baracchino – Prime Video La trama ruota attorno a Claudia (voce di Pilar Fogliati ), idealista erede spirituale della zia comica Tatiana, decisa a salvare il locale di stand-up Il Baracchino dalla chiusura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

