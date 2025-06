Il Baracchino porta l’animazione italiana sulla vetta Ma il doppiaggio convince a metà

Il Baracchino segna una nuova era per l'animazione italiana, portando freschezza e creatività a un settore che finalmente inizia a brillare sulla scena internazionale. Tuttavia, il doppiaggio lascia alcuni dubbi: un elemento cruciale per la fruizione. In un contesto dove la qualità è fondamentale, possiamo chiedere di più? Questo film potrebbe essere il trampolino di lancio per un rinnovamento che ci proietti verso il futuro dell’animazione. Siete pronti a scoprire di più?

L’animazione italiana ha sfornato finalmente un prodotto in grado di competere (e superare) la concorrenza estera. Non che siano mancati altri casi in passato, ma con “Il Baracchino” si compie decisamente un passo in avanti. Come i leggendari Derby Club e Zelig di Milano, anche il Baracchino un tempo era il palco dove ogni comico o aspirante tale avrebbe sognato di esibirsi. Ma la gloria è sfumata, e ormai il locale sembra destinato a chiudere per sempre. Proprio da qui parte la serie, impostata come un falso documentario in bianco e nero dove la disillusione del proprietario (Lillo) fa il paio con l’ottimismo dell’art director Claudia (Pilar Fogliati), che recluta comici bizzarri e sgangherati per riportare il club ai vecchi fasti, quando a esibirsi era la sua talentuosa zia Tatiana (copyright Gabriele Cirilli ). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Baracchino porta l’animazione italiana sulla vetta. Ma il doppiaggio convince a metà

