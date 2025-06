Il bar del Cardeto non andrà all' associazione Nie Wiem ma si tratta con il Comune per uno spazio culturale

Il bar del Cardeto, un punto di riferimento per gli amanti della cultura e della socialità ad Ancona, non sarà gestito dall’associazione Nie Wiem come molti speravano. Invece, il Comune sta puntando a trasformarlo in uno spazio culturale che potrebbe offrire eventi, mostre e attività per la comunità. È un passo importante in un periodo in cui la valorizzazione degli spazi pubblici è al centro del dibattito cittadino. Rimanete sintonizzati!