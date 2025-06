Il 5 per mille vale oltre 5 milioni ma penalizza la beffa del tetto

Il 5 per mille, con oltre 5 milioni di euro a disposizione, rappresenta un'opportunità straordinaria per il sociale e la ricerca. Tuttavia, il tetto imposto dalla legge penalizza le associazioni più attive. Sul podio troviamo Cesvi, Acli e Paolo Belli, ma la vera sfida è come garantire che ogni firma conti davvero. Questo tema si inserisce nel dibattito più ampio sull'importanza della trasparenza e dell'equità nella distribuzione delle risorse. Scopri perché è fondamentale far sentire

L'ANALISI. Ne beneficiano 1.500 enti e associazioni tra sociale e ricerca. Sui podio Cesvi, Acli e Paolo Belli. Ma c'è un limite di legge: pari risorse anche con più firme.

Il 5 per mille vale oltre 5 milioni, ma penalizza la beffa del «tetto»

Come scrive ecodibergamo.it: L’ANALISI. Ne beneficiano 1.500 enti e associazioni tra sociale e ricerca. Sui podio Cesvi, Acli e Paolo Belli. Ma c’è un limite di legge: pari risorse anche con più firme.

