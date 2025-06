il 2040 è arrivato e il crollo della civiltà è stato scongiurato

Il 2040 è qui e, sorprendentemente, la civiltà è ancora in piedi! In "Come ne usciremo", Fabio Deotto ci guida attraverso una riflessione collettiva con contributi di otto voci autorevoli. Immaginate un futuro in cui decarbonizzazione e gestione sostenibile delle risorse non sono più utopie. Questo libro non è solo una lettura: è un invito a sognare un domani migliore e a scoprire come le nostre scelte di oggi possono fare la differenza. Non perdetevelo