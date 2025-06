Ieri in Campania | giornata da bollino nero una 66enne e un 11enne trovati morti in casa

Tragedia in Campania: una giornata segnata da un drammatico "bollino nero" dopo il ritrovamento di una 66enne e un 11enne senza vita. Questo evento sombrio sottolinea un problema crescente nella nostra società: l'isolamento sociale e le sue conseguenze. Mentre la regione celebra le tradizioni con concerti e feste, è fondamentale non perdere di vista le fragilità che ci circondano. La comunità deve unirsi per affrontare questi silenzi dolorosi.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedi 2 giugno 2025 Avellino – Il Ministro Matteo Piantedosi torna nella sua Irpinia a distanza di due giorni, e lo fa per partecipare al concerto della Fanfara della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno. Un legame stretto che negli ultimi tempi sembra essersi consolidato, nonostante il Ministro dell'Interno rigetti sempre le "avance" a candidarsi come Presidente dell a Regione Campania. Il corteggiamento, da più parti, resta insistente, così come il no grazie del titolare del Viminale. Ed infatti i cronisti che hanno atteso il suo arrivo davanti la Prefettura di Avellino, stavolta, non gli rivolgono nemmeno la celeberrima domanda sulla Regione Campania, ma si concentrano un tema altrettanto caldo, quello della crisi amministrativa perenne che vive il Comune di Avellino.

