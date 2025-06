Ibrido | Ho smesso di combattere da solo

Con “Ostaggio”, Ibrido non si limita a raccontare la sua vulnerabilità, ma lancia un messaggio potente: non siamo mai soli nelle nostre battaglie interiori. In un periodo in cui il benessere psicologico è al centro del dibattito, il suo nuovo singolo invita a trasformare il dolore in arte e rinascita. Scoprite come la musica possa diventare un faro di speranza per chi affronta le proprie ombre. Un ascolto da non perdere!