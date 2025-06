I vigili allontanano i mendicanti Una passante contesta | identificata | Multarli non ha alcun senso

Sabato pomeriggio, a Corso Garibaldi, la vita cittadina si è animata quando i vigili hanno allontanato un mendicante. Una passante, indignata, ha contestato l’azione, sottolineando che multare non risolve il problema della povertà. Questo episodio riflette una realtà sempre più attuale: la lotta tra sicurezza e solidarietà. In un mondo in cui l'empatia sembra sfuggire, ogni voce conta. Tu cosa ne pensi? È giusto tutelare la comunità a discapito dei

Agenti della polizia locale intervengono per allontanare un senza fissa dimora che chiedeva l’elemosina e poi chiedono le generalità a una giovane donna anconetana intervenuta in quanto contraria a quell’azione. È successo sabato pomeriggio in corso Garibaldi e la stessa protagonista ha contattato la nostra redazione per raccontare come si sono svolti i fatti: "Considero questa cosa una vera e propria ingiustizia, un sopruso, al di là di qualsiasi regola da rispettare spiega la ragazza al Carlino . Hanno fatto di tutto per farlo andare via, anche se non dava fastidio a nessuno, con la minaccia assurda di fargli una multa per accattonaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it