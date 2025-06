I veri registi dei film sono i commercialisti

Il mondo del cinema è in subbuglio: i commercialisti, veri registi dei finanziamenti, si preparano a una svolta. Venerdì, il ministro Alessandro Giuli discuterà con i rappresentanti del settore il cruciale tema del tax credit. Con 4 miliardi di aiuti in ballo e un’assenza di controlli, la questione si fa scottante. È tempo di riflessione su come le finanze possono plasmare l'arte cinematografica. Riusciranno a trovare un equilibrio?

Venerdì il ministro Alessandro Giuli incontrerà i rappresentanti del settore per affrontare il tema tax credit. L’avvocato Michele Lo Foco, tra i massimi esperti di legislazione cinematografica, inquadra il nodo: «Al comparto sono finiti 4 miliardi di aiuti perché nessuno fa i controlli». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «I veri registi dei film sono i commercialisti»

