I tombini di via Primavera ringraziano Residenti al lavoro per ripulire le forazze

Nel cuore di Ponte San Giovanni, i residenti di via Primavera si rimboccano le maniche per ripulire tombini e forazze. In un contesto dove la comunità si fa portavoce della cura del territorio, questa iniziativa sottolinea l'importanza della responsabilità civica. Mentre il Comune tarda a intervenire, la solidarietà locale emerge come una forza viva: un esempio di come il cambiamento possa partire dal basso, un piccola grande rivoluzione!

Nell'attesa che il Comune intervenga per la messa in sicurezza dei tombini delle strade della città e delle frazioni, a Ponte San Giovanni, già in evidenza con i due pollici verdi del Parco Pascoletti Giacomo ed Ennio, anche in via Primavera i residenti con attrezzature domestiche e quindi più faticose e impegnative, sono all'opera, in un giorno di festa, per ripulire alcuni tombini completamente intasati e quindi inutilizzati per assolvere il loro compito: quello di raccogliere l'acqua piovana e convogliarla verso il Tevere. "Lo facciamo perché non sopportiamo il degrado che si manifesta con i tombini chiusi, sigillati da fogliame e fango, segno di degrado e di abbandono.

