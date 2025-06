I Sogni Condivisi guidano la nuova edizione di Mare d’arte festival | fotografia e musica raccontano l' inclusione

Milano Marittima si prepara a diventare un vibrante hub culturale con il Mare d'Arte Festival 2025, dal 4 al 13 luglio. Quest'edizione, dedicata a "Sogni Condivisi", celebra l'inclusione attraverso fotografie e musica che dialogano con la natura. Un evento che non solo intrattiene, ma invita a riflettere su come i sogni possano unire le persone in un momento storico in cui la condivisione è più importante che mai. Non perdere l'occasione di essere parte di questa mag

Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto con Mare d’Arte Festival 2025, l’evento in programma dal 4 al 13 luglio che quest’anno indaga il tema Sogni Condivisi. Natura, arte, innovazione si intrecciano in un dialogo che si spinge fino al mare, inteso come simbolo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - I "Sogni Condivisi" guidano la nuova edizione di Mare d’arte festival: fotografia e musica raccontano l'inclusione

Segui queste discussioni sui social

Storia della Béchamel: Dalla Corte del Re Sole alle LasagneBéchamel: come una dama francese rivoluzionò la cucina con latte e burroDalla corte del Re Sole alle lasagne: le origini nobili di una salsa versatileNella raffinata atmosfera dell… Leggi la discussione

La Storia della Fumata durante il ConclavePer la prima volta , solo dopo il film in bianco e nero di Andy Warhol sull’Empire State Building ( 8 ore di immagine statica sul grattacielo), ho assistito ad una analoga esperienza. In TV, non in… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sogni Condivisi Anima l’edizione 2025 di Mare d’arte Festival

Come scrive adnkronos.com: Focus dell’evento sono l’imponente opera Non basta il canto delle sirene di Valerio Berruti e il progetto corale Razza Umana by Oliviero Toscani Studio che coinvolge anche i visitatori.