I servizi sanitari sul territorio | Casa della Salute buon progetto Ma sblocchiamo le assunzioni

La Casa della Salute di Castel del Piano rappresenta un passo avanti verso una sanità più accessibile e vicina ai cittadini, ma per realizzare questo progetto ambizioso è fondamentale sbloccare le assunzioni. L'incontro alla Sala Nerucci ha dimostrato quanto sia cruciale il coinvolgimento di tutti gli attori locali. La salute del territorio dipende da scelte coraggiose e tempestive: vogliamo davvero aspettare?

'Sala Nerucci' gremita per l'incontro promosso dallo Spi Cgil dedicato alla medicina territoriale nel comprensorio amiatino, con il coinvolgimento di sindacati, amministratori locali e Regione. Al centro del dibattito, la Casa della Salute di Castel del Piano, già individuata come sito sperimentale di un nuovo modello organizzativo per la sanità nei territori montani, che sarà poi esteso alle future Case di Comunità. "La nostra – ha esordito il segretario provinciale dello Spi, Erio Giovannelli – è una delle esperienze pilota individuate dalla Regione, con l'obiettivo di costruire un sistema capillare di servizi sociosanitari.

I servizi sanitari sul territorio: "Casa della Salute, buon progetto. Ma sblocchiamo le assunzioni"

