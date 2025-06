I Rimembrilli L’armonia corale che sorprende

...teatri e nelle piazze, dove la poesia prende vita e si trasforma in un'esperienza collettiva. I Rimembrilli non si limitano a recitare, ma ci immergono in un viaggio emozionale che tocca le corde più profonde dell'anima. In un'epoca in cui la parola scritta è spesso relegata a schermi e social, la loro arte riscopre il potere del canto e della comunità. Un invito a lasciarsi coinvolgere dall’incanto della poesia vivente!

Non leggono poesie. Le attraversano. Le abitano con la voce, con il corpo, con l'anima. I Rimembrilli non sono solo un gruppo di amici, ma un piccolo miracolo artistico monzese: nove voci che, insieme, danno forma a un modo nuovo di vivere la poesia. Una forma corale, profondamente teatrale, capace di incantare il pubblico. Li si può incontrare nei luoghi più vivi della cultura cittadina: dai Musei Civici al Teatro Binario 7, dalle librerie indipendenti ai circoli culturali. A ogni apparizione, i Rimembrilli sorprendono. Perché quella che propongono non è la solita lettura poetica, ma un'esperienza sonora sfaccettata, che ricorda l'ascolto della musica in vinile.

