I ragazzi spiegano il progetto della web radio della scuola media all' evento ' A maggio non basta un fiore'

I ragazzi della web radio "Radio Media Resistenza" hanno illuminato l'evento "A maggio non basta un fiore" con la loro passione per la comunicazione e la cultura. Nata durante il lockdown, questa iniziativa racconta come la creatività giovanile possa prosperare anche nei momenti difficili. La loro storia è un esempio di resilienza e innovazione, dimostrando che i giovani sanno dare voce a temi importanti. Non perdere l'occasione di ascoltarli!

Radio Media Resistenza, la web radio della scuola media Viale della Resistenza di Cesena, è stata ospite dell'iniziativa sui libri "A maggio non basta un fiore", svoltasi mercoledì scorso in Corte Dandini. Gli studenti della redazione, nata cinque anni fa, durante il periodo del Covid, e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - I ragazzi spiegano il progetto della web radio della scuola media all'evento 'A maggio non basta un fiore'

