I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa

Il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa segna un momento cruciale nella lotta contro il revenge porn, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la privacy è sotto attacco. Gli episodi contestati mettono in luce un fenomeno allarmante, che coinvolge non solo le vittime, ma anche la società intera. Riflessione e consapevolezza sono necessarie: come può il web diventare uno spazio di rispetto e protezione?

L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn, ossia per due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa

Leggi anche Venezia, chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Brugnaro e di altri 33 indagati per corruzione - La Procura di Venezia ha richiesto il rinvio a giudizio del sindaco Luigi Brugnaro e di altri 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta "Palude", avviata dopo perquisizioni e arresti nel luglio scorso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Russa jr, chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache e l'amico dj Tommaso Gilardoni: revenge porn

Lo riporta msn.com: Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato Ignazio La Russa, e l'amico dj Tommaso Gilardoni potrebbero essere rinviati a giudizio con l'accusa di revenge ...

La Russa jr, chiesto il rinvio a giudizio per revenge porn insieme all'amico dj

Da msn.com: L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni ...

I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa

Segnala msn.com: L'aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro hanno chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge p ...