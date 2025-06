I piedi feriti della rotta balcanica l’associazione Linea d’Ombra | Da 10 anni a Trieste curiamo i migranti in transito

Da un decennio, l'associazione Linea d'Ombra è un faro di speranza per i migranti che attraversano Trieste. In un'Europa che fatica ad accogliere e comprendere, questi volontari dimostrano che la solidarietà può rinascere nei luoghi più inaspettati. La storia di Lorena e del ragazzino è solo una delle tante testimonianze che ricordano quanto sia importante non voltarsi dall'altra parte. Ogni gesto conta, ogni mano tesa può cambiare una vita.

“I migranti di passaggio a Trieste non venivano fermati dalla polizia, ma lasciati nell’area del vecchio porto austriaco, ex magazzini abbandonati. Con Lorena, mia moglie, un giorno di qualche anno fa ci siamo chiesti come potessero sopravvivere. Siamo andati da loro, inizialmente erano diffidenti. Ricordo che Lorena prese un ragazzino per mano ed esercitando una dolce violenza gli tolse le scarpe e le calze. I piedi erano pieni di ferite infette. Ha cominciato a curarle. Quel gesto è stato l’inizio della nostra attività, che presto si è allargata grazie alle cospicue donazioni delle persone (riceviamo soldi solo da singoli)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I piedi feriti della rotta balcanica, l’associazione Linea d’Ombra: “Da 10 anni a Trieste curiamo i migranti in transito”

Segui queste discussioni sui social

Sulle orme di #Adriano: il capitano #Trabucco in #cammino per onorare i #caduti italianiDal #Mausoleo a #Roma al #Vallo in #Scozia: 2.600 km a #piedi in 75 tappe, anche per sensibilizzare sul ritorno agli effetti civili del #4novembreonlin… Leggi la discussione

Sulle orme di #Adriano: il capitano #Trabucco in #cammino per onorare i #caduti italianiDal #Mausoleo a #Roma al #Vallo in #Scozia: 2.600 km a #piedi in 75 tappe, anche per sensibilizzare sul ritorno agli effetti civili del #4novembreonlin… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In fuga sulla ferita balcanica

ilmanifesto.it scrive: La rotta balcanica è stata calpestata da milioni di passi fino al 2016. Da Turchia e Grecia si addentrava per arrivare in Europa occidentale, attraversando Bulgaria e Macedonia prima, Serbia e ...

I fantasmi della rotta balcanica

Come scrive repubblica.it: Ma gli stessi dati letti in controluce raccontano un’altra storia: la rotta balcanica è diventata una ... di sentiero in mezzo al bosco, a piedi quaranta minuti scarsi, con l’asfalto che ...

Rotta balcanica e flussi migratori: report di IRC Italia

Secondo pressenza.com: Migranti invisibili: I dati rivelano che le politiche migratorie più restrittive hanno spinto le persone in fuga lungo la Rotta ... ferite dovute a viaggi lunghi e pericolosi, altri sono così ...