i pellegrini musulmani affollano la grande moschea della mecca

Il fervore del pellegrinaggio annuale dell'Hajj riempie la Grande Moschea della Mecca, un momento di spiritualità che unisce milioni di musulmani da tutto il mondo. Con i loro abiti Ihram, simbolo di umiltà, i pellegrini si preparano a vivere un'esperienza trasformativa. Questo evento non è solo una tradizione religiosa, ma anche un potente richiamo alla solidarietà globale, in un'epoca in cui l'umanità cerca connessione e pace. Un'opportunità unica di riflessione

l giorno prima dell'inizio dell'Hajj, il pellegrinaggio islamico annuale, i pellegrini musulmani hanno iniziato ad affluire alla Grande Moschea della Mecca prima di trasferirsi a Mina. Gli uomini sono entrati nei cancelli della Grande Moschea indossando abiti Ihram, costituiti da due pezzi di tessuto bianco semplice e non cucito, mentre le donne indossavano abiti larghi che coprivano il corpo, lasciando scoperti il viso e le mani. Hanno eseguito il tawaf, girando intorno alla Kaaba, come parte dei rituali.

Leggi anche I pellegrini musulmani alla Mecca per l’Hajj, l’annuale pellegrinaggio islamico - L'Hajj, il pellegrinaggio annuale alla Mecca, è molto più di un semplice obbligo religioso: è un viaggio di trasformazione personale.

