I passati futuri della musica per Archivissima 2025

Preparati a un viaggio sonoro nel tempo! Il 6 giugno, l’Auditorium della Biblioteca ospiterà "I Passati Futuri della Musica", un evento che promuove la cultura musicale in una serata unica. Questo concerto, parte della Rassegna Nazionale Archivissima per la “Notte degli Archivi 2025”, si inserisce in un trend crescente di riscoperta delle radici musicali. Non perdere l’occasione di esplorare come il passato possa ispirare il futuro!

"I PASSATI FUTURI DELLA MUSICA" si terrà il 6 giugno nell'Auditorium della Biblioteca, alle 19:30, inserito nella Rassegna Nazionale Archivissima, per la "Notte degli Archivi 2025",indetta dal MIC. Venerdì 6 giugno, alle 19,30 si inaugurerà con il concerto "I passati futuri della Musica" la.

