I nuovi voli rilanciano il Fellini a maggio +38% L' ad Corbucci | Nel 2025 obiettivo 450 mila passeggeri

Il Federico Fellini di Rimini-San Marino è pronto a decollare verso nuovi orizzonti! Con l’arrivo di nuovi voli, l’aeroporto punta a raggiungere 450 mila passeggeri entro il 2025. Un traguardo ambizioso che si inserisce in un contesto di ripresa del turismo post-pandemia. I dati sono incoraggianti: già 107 mila viaggiatori dall'inizio dell’anno, un incremento significativo che fa ben sperare per il futuro. Rimani sintonizzato per non perdere questa straordinaria rin

I nuovi voli fanno crescere l’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino. Sono incoraggianti i dati in arrivo dallo scalo riminese: “Dall’inizio dell’anno, in totale, i passeggeri che hanno volato dal Fellini sono stati 107 mila 712: il 27% in più rispetto al 2024 e il 32% in più rispetto al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - I nuovi voli rilanciano il Fellini, a maggio +38%. L'ad Corbucci: "Nel 2025 obiettivo 450 mila passeggeri"

