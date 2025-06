I neolaureati americani faticano a trovare lavoro per colpa dell’intelligenza artificiale

Neolaureati americani in difficoltà: l’intelligenza artificiale sta trasformando il mercato del lavoro, mettendo a rischio le loro opportunità. Mentre molti si aspettano un futuro luminoso, la realtà è ben diversa. Sempre più aziende puntano su tecnologie autonome, riducendo le assunzioni di giovani talenti. Questo fenomeno ci invita a riflettere: come possono i laureati adattarsi e distinguersi in un mondo sempre più automatizzato? La risposta potrebbe risiedere nella formazione continua.

Dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro finora abbiamo letto previsioni più o meno catastrofiche o più o meno ottimistiche. In Forzalavoro ci siamo sempre tenuti alla larga dagli estremi. Ma ora si cominciano a registrare i primi effetti concreti di come l’uso dell’intelligenza artificiale generativa stia condizionando le scelte delle aziende. Il giornale americano Axios racconta che quest’anno i neolaureati americani hanno molta difficoltà a trovare lavoro. E secondo un rapporto di Oxford Economics – “ Educated but unemployed, a rising reality for US college grads ” – potrebbe esserci lo zampino dell’Ai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I neolaureati americani faticano a trovare lavoro per colpa dell’intelligenza artificiale

