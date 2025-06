I negoziati di Istanbul l’attacco alla Russia e il genocidio di Gaza

In un contesto globale sempre più complesso, i recenti sviluppi nei negoziati di Istanbul mostrano come la pace sia una chimera difficile da afferrare. Mentre l’Ucraina intensifica le sue azioni contro la Russia, il mondo osserva con attenzione anche il dramma di Gaza. Questo perfetto intrecciarsi di tensioni mette in luce un punto cruciale: la guerra non è solo battaglia, ma strategia e diplomazia. Riusciremo a trovare un equilibrio tra potere e dialogo?

Al solito, proprio quando si stringe sul negoziato, l’Ucraina e i circoli internazionali consegnati alla guerra globale hanno tentato di far saltare tutto (proprio tutto). Così è stato anche stavolta, con l’attacco massivo e potenzialmente devastante contro le basi che ospitano i bombardieri strategici russi e due ponti destinati al traffico ferroviario, su uno dei quali era in transito un treno passeggeri (7 i morti, oltre 100 i feriti). Attacchi più che sofisticati, organizzati da oltre un anno, e che hanno interessato tutto il territorio russo fino alla Siberia. La Pearl Harbor di Putin.. L’attacco mirava a far saltare l’incontro di Istanbul previsto per il 2 giugno e a innescare una durissima reazione russa, infatti, come titola l’Adnkronos, aveva tutte le potenzialità di una “ Pearl Harbor di Putin “, quando tutto sarebbe precipitato (anche se è vero che, al di là dei proclami ucraini, si è trattato di una mera “ vittoria psicologica “, come titola il Washington Post, cioè limitata). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I negoziati di Istanbul, l’attacco alla Russia e il genocidio di Gaza

Leggi anche Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: Medinsky guiderà delegazione russa - Vladimir Putin non parteciperà ai negoziati con l'Ucraina a Istanbul. Il Cremlino ha confermato che la delegazione russa sarà guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura.

Segui queste discussioni sui social

#Ucraina #Putin propone ripresa #negoziati per giovedì a Istanbul: "Determinati ad eliminare radici conflitto""Abbiamo ripetutamente avanzato iniziative per un #cessateilfuoco, ma Kiev le ha sabotate" ha detto il Presidente russo. Ed ha ag… Leggi la discussione

**[Attacco coordinato ucraino. La strategia militare alla vigilia dei negoziati secondo Caruso]( giugno 2025, mentre il mondo si preparava ad una nuova fase dei colloqui di pace di Istanbul, l’Ucraina ha lanciato una delle operazioni più a… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Istanbul, un'ora di negoziati Russia-Ucraina, Kiev: Mosca rifiuta il cessate il fuoco incondizionato - Zelensky: “Auguri all'Italia, grazie per il sostegno e l'aiuto”; Ucraina, le condizioni di Mosca: «Tregua se Kiev si ritira». Sì a scambio prigionieri e morti; A Istanbul negoziato ad alto rischio tra russi e ucraini. Al tavolo anche i volenterosi e l’Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Raid russo a Sumy, 3 morti. Zelensky: "Attacco brutale". Istanbul: nuovo round di negoziati

Scrive msn.com: FAO: 'in Ucraina terra contaminata, rischi famiglie aree rurali' Le famiglie rurali in Ucraina si guadagnano da vivere coltivando la terra e spesso sopravvivono grazie ad una singola mucca o a poche ...

Il flop dei negoziati a Istanbul, i russi rifiutano ancora la tregua

Come scrive repubblica.it: Gli inviati di Mosca e Kiev parlano poco più di un’ora. No del Cremlino al vertice tra leader. Nuovo scambio di prigionieri e di salme. Gli ucraini chiedono ...

Terminati in Turchia i negoziati tra russi e ucraini. Umerov: «Intesa per scambio feriti e giovani»

Lo riporta editorialedomani.it: Il primo round di colloqui, tenutosi il 17 maggio, sempre a Istanbul, si è concluso dopo meno di due ore. Al momento le aspettative di progressi significativi sono basse, dopo l’attacco ucraino lanci ...