I milanesi hanno perso più di 2 miliardi al gioco nel 2024

Nel 2024, i milanesi hanno scommesso oltre 14 miliardi di euro, perdendone ben 2,15. Questo fenomeno non è solo una questione locale: in tutta Italia, il gioco d'azzardo ha bruciato oltre 21 miliardi. Mentre il trend del gioco continua a crescere, emerge un interrogativo cruciale: quali conseguenze sociali e economiche ci attendono? Scoprire come affrontare questa spirale potrebbe essere la chiave per un futuro più responsabile.

Il gioco, nel 2024, ha fatto perdere 2,15 miliardi di euro agli abitanti del territorio della Diocesi di Milano, che hanno giocato complessivamente più di 14 miliardi. In tutta Italia, nello stesso anno, si sono giocati 157 miliardi e ne sono stati persi più di 21. Lo si evince da una nota di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - I milanesi hanno perso più di 2 miliardi al gioco nel 2024

