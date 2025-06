I Marvel Studios confermano i piani per il Comic-Con e non piaceranno ai fan

I Marvel Studios hanno deciso di saltare il panel nella storica Hall H del Comic-Con di San Diego, lasciando i fan con l'amaro in bocca. Con la produzione di "Avengers: Doomsday" in corso e rinvii che scuotono l'attesa per "Secret Wars", cresce l'ansia tra i supereroi. Questo segna un momento cruciale nel mondo dei fumetti, dove le aspettative si scontrano con la realtà . Preparati, perché la pazienza sarà la vera superpotenza!

Quest’anno i Marvel Studios non ospiteranno un panel nella Hall H del Comic-Con di San Diego. Secondo The Hollywood Reporter, questa decisione è stata presa perché “ non sembrava il momento giusto “, dato che Avengers: Doomsday è attualmente in produzione e la Disney ha recentemente posticipato le date di uscita di Doomsday e Avengers: Secret Wars. Anche se non ci sarà un panel nella Hall H, la Marvel non sarà completamente assente dal Comic-Con, dato che ci sono piani per promuovere I Fantastici Quattro – Gli inizi e altro ancora all’evento. “ Con Avengers: Doomsday posticipato a dicembre 2026, la Marvel ha ora un altro Comic-Con prima dell’uscita nelle sale cinematografiche del film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Marvel Studios confermano i piani per il Comic-Con e non piaceranno ai fan

Leggi anche Ironheart | Un nuovo poster dalla serie Marvel Studios - A un mese dall’atteso debutto su Disney+, Marvel Studios svela un nuovo poster di Ironheart. La serie, con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), promette di portare una fresh era di supereroi.

Segui queste discussioni sui social

Ne parlano su altre fonti

Marvel: Ryan Reynolds ha appena confermato ciò che tutti i fan di Deadpool speravano

Scrive cinema.everyeye.it: Tuttavia, i Marvel Studios e la Disney lo hanno assolutamente vietato, perché la saga ha piani importanti per il futuro di Deadpool. Lo stesso Ryan Reynolds, parlando a nome degli studios, ha ...

Thor e Loki, Marvel conferma i piani per la reunion

Come scrive movieplayer.it: La Marvel potrebbe far riunire Thor e Loki nel vasto universo del MCU dopo la fine della serie sul Dio dell'Inganno. Thor e Loki si riuniranno in futuro nel Marvel Cinematic Universe? Sembrerebbe ...

X-Men: Kevin Feige avrebbe già ideato dei piani a lungo termine per le avventure dei mutanti

Lo riporta msn.com: Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, avrebbe rivelato che gli X ... film dedicati alle avventure dei mutanti. Attualmente è confermato lo sviluppo di un film Marvel con al centro gli X-Men ...