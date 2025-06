I Magalotti fanno festa nel borgo Un’adunata con mille ’parenti’

Rivivi le tradizioni con "Magalotti in festa", un evento che unisce storia e comunità! Quest’anno, Gualdo di Borello ospita la 29a edizione di questa celebrazione canora-popular, richiamando oltre mille parenti in un abbraccio collettivo. Un’occasione imperdibile per riscoprire legami e storie del passato, in un'epoca in cui il ritorno alle radici è più importante che mai. Non perderti l'atmosfera magica del Borgo Magalotti

Torna " Magalotti in festa " la manifestazione canora-popolare che si svolge a Gualdo di Borello, sopra Cesena, giunta alla 29a edizione. Scopo è ritrovarsi tutti insieme una volta all’anno, per ricordare i tempi passati quando nell’antico luogo denominato appunto " Borgo Magalotti ", vi abitavano oltre 80 persone in 9 case. Il primo Magalotti trovato negli archivi e residente in quella borgata si chiamava Giacomo e risale al 1586, ben 439 anni fa. Oggi sono rimaste quattro famiglie con 8 persone che ogni anno organizzano il ritrovo in festa. Una borgata, quella dei Magalotti, originariamente formata da tutti contadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Magalotti fanno festa nel borgo. Un’adunata con mille ’parenti’

