I lavori in centro e il rebus ristori | Andava chiesto aiuto alla Regione

I lavori nel centro storico stanno creando un vero e proprio rebus per i commercianti e i residenti. Con la Lega in prima linea a richiedere interventi dalla regione, l'assenza di ristori è un tema caldo. In un'epoca in cui il rilancio delle città è cruciale, è fondamentale trovare soluzioni rapide ed efficaci. Come affrontare questi disagi senza compromettere l'economia locale? Scopri perché questo è solo l'inizio di una sfida più ampia.

"I lavori di sistemazione del centro storico avrebbero dovuto avere termine a fine primavera e invece sono ancora in alto mare", attacca la Lega. "I disagi che stanno attanagliando da mesi il capoluogo potevano essere contenuti al minimo indispensabile – spiega una nota del Carroccio –, non è concepibile che un progetto di così grosso impatto non sia stato adeguatamente valutato dal Comune che avrebbe avuto l’obbligo primario di predisporre tutti gli accorgimenti contrattuali necessari affinché i tempi dell’appalto fossero risultati non solo i più brevi possibile, ma anche rigidamente rispettati". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I lavori in centro e il rebus ristori: "Andava chiesto aiuto alla Regione"

Leggi anche Frazioni al Centro fa tappa a Marcignana: ecco i lavori in programma - Frazioni al Centro ha fatto tappa a Marcignana, coinvolgendo attivamente i cittadini di Empoli in un'importante assemblea presso la scuola 'Dante Alighieri'.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I lavori in centro e il rebus ristori: Andava chiesto aiuto alla Regione. 🔗Ne parlano su altre fonti

I lavori in centro e il rebus ristori: "Andava chiesto aiuto alla Regione"

Secondo lanazione.it: La Lega attacca la giunta Giglioli per i tempi che si dilatano del cantiere "L’operazione andava organizzata per ridurre al minimo l’impatto sui negozi".

Lavori in centro: la Lega chiedere ristori regionali per le attività commerciali

Segnala gonews.it: La Lega di San Miniato interviene sui lavori di ristrutturazione dell’Istituto C. Cattaneo di San Miniato spiegano che "avrebbero dovuto terminare a fine ...

"Ancora niente ristori e cantiere in ritardo"

Da ilrestodelcarlino.it: "I lavori del cantiere di corso Roma a Carpi ... sia per i cittadini ma soprattutto per le attività commerciali del centro storico. E i ristori devono essere aggiornati". Confesercenti, Cna ...