Finalmente una buona notizia per Tavernelle: il 27 giugno iniziano i lavori dell'impianto crematorio, senza ritardi! Un passo importante in un contesto in cui la cremazione sta guadagnando sempre più consensi, diventando una scelta preferita dalle famiglie. Questo impianto non solo risponde a necessità pratiche, ma rappresenta anche un cambio di paradigma nella gestione del lutto. Un’infrastruttura che guarda al futuro e alla sostenibilità.

Nessun ritardo e nessun intoppo, la road map per la realizzazione dell’ impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle verrà rispettata. E per la prima volta c’è una data ufficiale per la partenza dei lavori: il 27 giugno prossimo. La precisazione è arrivata dall’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, che chiarisce la questione legata al posticipo di 18 giorni della progettazione definitiva dell’opera; posticipo scritto nero su bianco su una determina pubblicata nell’albo pretorio comunale la settimana scorsa. Una questione tecnica che non modifica la sostanza: "Abbiamo semplicemente concesso una proroga di 18 giorni a Ubaldi (la ditta che si occuperà della realizzazione della struttura, del sito dove verranno inseriti i forni, prima uno e poi nel corso dei prossimi anni il secondo, ndr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I lavori all’impianto crematorio iniziano il 27 giugno, nessun ritardo"

