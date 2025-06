I lavoratori di un’azienda dell’indotto ex Ilva senza cassa integrazione da mesi Appello all' Inps

I 120 lavoratori della Semat Sud, azienda dell'indotto ex Ilva, stanno affrontando una crisi senza precedenti: da mesi, aspettano la cassa integrazione. Senza stipendi da marzo, aprile e ora maggio, la loro situazione è critica. Salvatore De Comito, rappresentante Feneal-Uil, lancia un appello all'INPS. La precarietà del lavoro nel settore siderurgico di Taranto mette in luce un problema più ampio: la sicurezza economica di migliaia di famiglie italiane è a rischio.

Niente marzo,, niente aprile. E al momento non c'è traccia della mensilità di maggio. I 120 lavoratori di Semat sud, azienda dell'indotto ex Ilva impegnata nel siderurgico di Taranto, sono in forte difficoltà. Salvatore De Comito, rappresentante Feneal-Uil, rivolge un appello all'Inps perché queste spettanze vengano pagate: "stiamo parlando di lavoratori e famiglie che non ce la fanno più."

