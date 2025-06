I Jukebox in concerto all' Agriturismo Spigolo

Mercoledì 4 Giugno, l'Agriturismo Spigolo di Avesa si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle con il concerto dei Jukebox! Un'occasione imperdibile non solo per gustare una cena deliziosa (su prenotazione), ma anche per immergersi nella magia della musica all'aperto. Questo evento dà il via a una rassegna che unisce arte e natura, regalando serate indimenticabili. Pronto a vivere un'esperienza coinvolgente?

