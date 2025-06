I giovani si raccontano in un podcast | al via il progetto

Un nuovo modo di raccontare il proprio mondo: il podcast "Freedom / Free-Dumb" dà voce ai ragazzi di Noventa Padovana! In un'epoca in cui le storie personali possono diventare fonte di ispirazione e cambiamento, questi giovani esploreranno la loro realtà il 7 giugno alle 15. Un'opportunità unica per ascoltare nuove prospettive e riflessioni, mentre il mondo si interroga su come i giovani possano plasmare il futuro. Non perdertelo!

Un modo diverso per raccontare Noventa Padovana dal punto dei vista dei ragazzi che vivono in paese: partirà il 7 giugno alle 15, in diretta sul canale Youtube “Freedom Free-Dumb”, il nuovo podcast realizzato dai giovani dell’associazione For Youth in collaborazione con l’amministrazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - I giovani si raccontano in un podcast: al via il progetto

Leggi anche Tutta la comunità di Botrugno coinvolta in un documentario: i nonni si raccontano ai più giovani - A Botrugno, tutto il paese si unisce in un progetto speciale: un documentario realizzato dalle nuove generazioni con la partecipazione degli anziani.

Su questo argomento da altre fonti

I giovani si raccontano in un podcast: al via il progetto

Secondo padovaoggi.it: Un modo diverso per raccontare Noventa Padovana dal punto dei vista dei ragazzi. Partirà il 7 giugno alle 15, in diretta sul canale Youtube “Freedom / Free-Dumb”, il nuovo format realizzato dai ragazz ...

Chiaravalle “I giovani raccontano il cinema dei giovani”, al via la rassegna

Segnala qdmnotizie.it: l’11ª edizione de “I giovani raccontano il cinema dei giovani”, la rassegna che dal 2013 ha sempre costellato l’estate chiaravallese e via via affrontato attraverso la settima arte l’universo, anzi il ...

I Giovani Democratici tirano a lucido i muri delle popolari: “Via graffiti e scritte”

Da torinoggi.it: Pomeriggio di lavoro per i Giovani Democratici, alle prese con la tinteggiatura dei muri esterni del comprensorio di case popolari presente tra via Dina e corso Tazzoli, nel quartiere Mirafiori. In un ...