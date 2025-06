I giovani di Forza Italia Il neosegretario Leoni | | Resto distante da Vannacci

Simone Leoni, 24 anni, è la nuova voce dei giovani di Forza Italia. Eletto per acclamazione, il neosegretario ha lanciato un messaggio chiaro: rimanere distanti da figure controverse come Vannacci. In un contesto politico in continua evoluzione, la sua posizione segna un tentativo di rinnovamento e coesione nel centrodestra. Sarà interessante vedere se questo nuovo vento giovanile influenzerà le dinamiche future della coalizione. Un cambio generazionale che potrebbe riscr

Mirante Simone Leoni, 24 anni, è il nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani. Eletto per acclamazione, ha scelto il palco del congresso azzurro all’Eur per recapitare un messaggio destinato a produrre effetti negli equilibri interni del centrodestra. Senza mai nominarlo direttamente, Leoni ha attaccato frontalmente l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci, definendo "vergognose" le dichiarazioni su persone disabili, nere e LGBTQIA+, accusandolo di seminare odio per mero tornaconto elettorale. "Ci sono nostri coetanei che si tolgono la vita per queste aberrazioni", ha detto, accolto da una standing ovation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I giovani di Forza Italia. Il neosegretario Leoni:: "Resto distante da Vannacci"

