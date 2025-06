I giorni della lavanda tuffo fra aromi e sapori Ecco dove in Toscana

Scopri la magia della festa della lavanda a Santa Luce, dove i colori e gli aromi si fondono in un'esperienza sensoriale unica. Questa celebrazione non è solo un omaggio alla bellezza della Provenza toscana, ma un esempio di come l'agricoltura biologica e biodinamica possa trasformare il nostro approccio al cibo e alla natura. Unisciti a noi per tuffarti in un mondo di sapori autentici e sostenibili!

Santa Luce (Pisa), 3 giugno 2025 – Torna la festa della “Provenza” toscana. Uno spicchio di territorio meraviglioso dove alcuni campi di grano sono stati riconvertiti per coltivare questa e altre piante officinali aromatiche, con metodo biologico e biodinamico. Anche quest’anno la rete di imprese Colli Pisani, con le sue aziende agricole biologiche, ricettive e commerciali, si sta preparando alla quinta edizione de “I giorni della lavanda” con un programma molto ricco di eventi per celebrare la fioritura. Dal 7 giugno al 13 luglio, tra le colline di Santa Luce, Orciano Pisano e Castellina Marittima, la campagna si colorerĂ di viola regalandoci suggestivi paesaggi tutti da godere e fotografare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I giorni della lavanda, tuffo fra aromi e sapori. Ecco dove in Toscana

Cosa riportano altre fonti

I giorni della lavanda, tuffo fra aromi e sapori. Ecco dove in Toscana. 🔗Se ne parla anche su altri siti

I giorni della lavanda, tuffo fra aromi e sapori. Ecco dove in Toscana

lanazione.it scrive: Un programma molto ricco di eventi per celebrare la fioritura dei campi. Dal 7 al 13 giugno tra le colline di Santa Luce, Orciano e Castellina Marittima ...

I giorni della lavanda, un mese e mezzo di eventi a Santa Luce

Scrive intoscana.it: Un angolo di Provenza in Toscana. Da metà giugno a Santa Luce torna il Festival “I Giorni della Lavanda”. Dall’11 giugno al 23 luglio, nell’entroterra pisano va in scena la quinta edizione dell’evento ...

"Lavandissima": un tuffo sensoriale nei campi di lavanda di Cascina Costanza

Da milanofree.it: La quarta edizione di "Lavandissima", l'evento dedicato alla lavanda nei campi di Cascina Costanza, si avvicina. Dopo il grande successo ottenuto dal 2019, l'evento tanto atteso dai milanesi e non ...