I giocattoli in legno di Nonno Banter protagonisti al Giubileo della Famiglia a Roma

I giocattoli in legno di Nonno Banter hanno incantato il Giubileo della Famiglia a Roma! Sulla magnifica terrazza del Pincio, l’Associazione “Nonno Banter 57” ha trasformato l’evento in un viaggio nel tempo, riscoprendo il valore dei giochi artigianali. Questo è il segno di un trend che celebra la sostenibilità e il ritorno alle radici familiari. Un modo per unire generazioni attraverso il gioco e il divertimento!

L’Associazione “Nonno Banter 57” di Meldola ha partecipato al Giubileo della Famiglia, tenutosi a Roma nelle giornate di venerdì e sabato scorsi. Presente sulla suggestiva terrazza del Pincio, l’associazione ha portato i suoi 'giochi di legno, coinvolgendo e divertendo decine di bambini giunti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - I giocattoli in legno di Nonno Banter protagonisti al Giubileo della Famiglia a Roma

