I genitori di Fallou Sall | Nostro figlio e il suo aggressore sono solo ragazzi come tanti

società in cui viviamo. La testimonianza dei genitori di Fallou Sall ci invita a riflettere su come, dietro atti violenti, si nascondano fragilità emotive e incomprensioni tra giovani. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: la crescente normalizzazione della violenza tra i ragazzi. È tempo di fare squadra, ascoltare e educare alla gestione delle emozioni. Solo così possiamo sperare in un futuro migliore.

"L'aggressore di nostro figlio è solo un ragazzo come tanti e anche Fallou era solo un ragazzo come tanti. Per motivi banali, come pestare una scarpa di un altro o guardare in una maniera che si possa fraintendere, scatta questa rabbia incontrollata. È il sintomo di qualcosa che non va, sulla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - I genitori di Fallou Sall: "Nostro figlio e il suo aggressore sono solo ragazzi come tanti"

