I Fantastici Quattro | Gli Inizi | una roccia chiamata Jennifer è stata usata come controfigura della Cosa sul set

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si preparano a sorprendere! Curiosamente, sul set, una roccia chiamata “Jennifer” ha svolto il ruolo di controfigura della Cosa. Questo dettaglio curioso rivela quanto la tecnologia e la creatività stiano evolvendo nel mondo del cinema supereroistico. Mentre i trailer alimentano le aspettative, resta da scoprire come saranno rappresentati i poteri straordinari dei nostri eroi. Un inizio che promette grandi sorprese!

Sebbene i trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi abbiano suscitato grande entusiasmo tra i fan della Prima Famiglia Marvel, abbiamo visto sorprendentemente poco dei superpoteri del gruppo. Ci sono stati abbastanza indizi per confermare che saranno rappresentati in modo fedele ai fumetti, ma Reed, Sue, Johnny e Ben faranno qualcosa di veramente spettacolare? Dipenderà da quanto il regista Matt Shakman avrà recepito il materiale originale, ma quando si è trattato de La Cosa, il realismo è stato fondamentale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

