I Fantastici 4 | Vanessa Kirby è incinta come Sue Storm l' attrice svela il pancione sul red carpet

Vanessa Kirby illumina il red carpet del CCXP Mexico con una sorpresa che ha rubato la scena: il pancione! L'attrice, famosa per il suo ruolo di Sue Storm in "I Fantastici 4", celebra una nuova avventura nella vita e nel cinema. Questo evento non è solo un tributo ai fumetti, ma un riflesso di come le star modernizzino il concetto di famiglia e carriera. Un momento che invita a riflettere su come la maternità si intrecci con il mondo del grande schermo.

L'attrice ha svelato il suo nuovo look "interessante" sul red carpet della convention messicana dedicata al mondo del fumetto Vanessa Kirby è incinta e ha svelato il suo pancione sul red carpet del CCXP Mexico, Convention annuale dedicata al mondo dei cinecomic, dove sono state mostrate alcune sequenze del suo prossimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi. Curiosamente, sebbene fosse stato nascosto dai trailer iniziali, anche il suo personaggio sul grande schermo, Sue Storm alias La Donna Invisibile, è incinta nel corso degli eventi raccontati dalla pellicola. Kirby ha sfilato con un abito blu scintillante aderente di Schiaparelli e sandali neri.

