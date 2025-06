I droni la nuova frontiera delle ricerche | visori termici mappe 3D e segnale Gps - I video

I droni stanno rivoluzionando il panorama delle emergenze! Con l'innovativo Nucleo Sapr, i vigili del fuoco possono contare su visori termici e mappe 3D per affrontare situazioni critiche in modo efficiente. In un solo anno, oltre 180 interventi dimostrano come questa tecnologia stia cambiando le regole del gioco. Immagina di pilotare un aereo per salvare vite: il futuro è qui, a portata di mano!

VIGILI DEL FUOCO E TECNOLOGIA. Il nuovo Nucleo sistema aeromobile pilotaggio remoto (Sapr) conta 16 specialisti, due a Dalmine. In un anno oltre 180 interventi: «È come pilotare un aereo e può simulare una cella per agganciare cellulari».

