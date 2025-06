I docenti? Sono i chirurghi dell’anima l’appello di Ester Pantano per rivalutare il ruolo degli insegnanti | Pagateli come i neurologi

Ester Pantano lancia un appello audace: gli insegnanti sono i chirurghi dell'anima e meritano stipendi all'altezza. In un momento in cui l'educazione è più cruciale che mai, la richiesta dell'attrice risuona forte nella società. Rivoluzionare il sistema educativo significa valorizzare chi forma le menti del futuro. Una provocazione che invita a riflettere sul valore reale degli educatori e sul loro impatto nel mondo contemporaneo.

L'attrice Ester Pantano ha lanciato una provocazione dirompente durante un intervento a Radio Cusano Campus, paragonando gli insegnanti ai chirurghi e chiedendo per loro stipendi equivalenti a quelli di un neurologo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Troppo lavoro cambia il cervello, lo studio che allarma anche i docenti. I commenti: “Le 18 ore di cattedra sono le più belle… tutto il resto è un sommerso”, “siamo solo una categoria di privilegiati con 3 mesi di ferie? - Un nuovo studio su Occupational & Environmental Medicine lancia un allarme preoccupante per chi lavora oltre 52 ore settimanali: tali orari intensivi possono alterare il cervello, influenzando la regolazione emotiva e la funzione esecutiva.

provo molta tristezza nel rendermi conto che alcuni docenti della mia facoltà sono tranquillamente sostituibili da chatgpt, non sanno spiegare, non sanno fare delle slides, non sanno caricare il materiale nel portale dell'università e cosa… Leggi la discussione

