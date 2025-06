I diplomi e la corsa dei runner L’omaggio della Valtellina

La Festa della Repubblica in Valtellina si è trasformata in un tributo alla democrazia e alla comunità! Tra cerimonie e la vivace corsa dei runner, i valori di libertà si sono respirati in ogni angolo del Parco della Rimembranza. Un momento di celebrazione collettiva che risuona con il crescente desiderio di connessione e partecipazione nelle nostre vite. La musica della Fanfara ha reso l’atmosfera ancora più coinvolgente, unendo tutti in un unico abbraccio di festa!

Una Festa della Repubblica per la gente e tra la gente, quella di ieri al Parco della Rimembranza e lungo le vie del capoluogo, dove a sottolineare ancora di più i valori della democrazia e della libertà, cardini del discorso del Presidente Mattarella letto dal prefetto di Sondrio Anna Pavone, sono state le note della acclamata Fanfara "Maggiore Enrico Guicciardi" dell'associazione nazionale bersaglieri di Morbegno. In sala consiliare la consegna dei diplomi delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sette "testimoni concreti dei valori repubblicani". Insignito Commendatore lo storico chiavennasco Guido Scaramellini, due gli Ufficiali: il vicedirettore vicario Bps Mario Erba e il Luogotenente dell'Arma Danilo Filippo Pulici, mentre quattro sono i neo Cavalieri: Domenico Antonio Di Zinno, Commissario P.

