i dieci incredibili anni del flowers festival

Il Flowers Festival festeggia i suoi dieci anni con un'edizione straordinaria, dal 25 giugno al 14 luglio 2025. Un evento che non è solo una celebrazione musicale, ma un viaggio attraverso le eccellenze artistiche del panorama globale. L'atmosfera magica del Cortile della Lavanderia a Vapore farà da cornice a performance indimenticabili. Ma ricordate: ogni anno, il festival rappresenta un trend crescente nella valorizzazione della musica dal vivo e dei luoghi storici! Non perderti questo appuntamento imperd

Flowers Festival compie dieci anni e festeggia questo importante anniversario con un’edizione speciale. Da giovedì 25 giugno a lunedì 14 luglio 2025 porterà in scena le eccellenze del panorama musicale nazionale e internazionale, in quella che fin dalla prima edizione è diventata la sua casa: il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), protagonista di una nuova stagione di concerti dell’evento estivo punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzato e promosso da Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, realizzato con il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte, con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino e con il contributo di Iren Sustainability Partner. 🔗 Leggi su Linkiesta.it