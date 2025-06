I contratti a tempo indeterminato cominciano a diminuire

In un mercato del lavoro che si fa sempre più instabile, la diminuzione dei contratti a tempo indeterminato solleva interrogativi inquietanti. Aprile 2025 segna un punto di svolta: con zero nuovi occupati, il trend non lascia spazio all’ottimismo. Questo scenario potrebbe riflettere un cambiamento profondo nelle dinamiche occupazionali, dove la precarietà sembra diventare la norma. È tempo di ripensare le nostre strategie lavorative e investire nel futuro!

Se un mese non basta a indicare una tendenza, due mesi consecutivi fanno sorgere le prime domande. Secondo gli ultimi dati Istat, ad aprile 2025 il numero di occupati è rimasto stabile. Complessivamente, rispetto al mese precedente, l'occupazione non è cresciuta: ci zero occupati in più. Ma l'aspetto preoccupante è che non solo i contratti a tempo indeterminato hanno smesso di crescere, ma sono pure diminuiti. Ad aprile se ne contano settantaquattromila in meno. Era successo già a marzo, quando per la prima volta i contratti stabili – che finora hanno guidato la crescita record del mercato del lavoro – erano solo tremila in più.

Leggi anche Fondo da € 150 milioni per favorire l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese. L’obiettivo: 15.000 contratti a tempo indeterminato. Agevolazioni anche per gli studenti fuori sede e per il caro-affitti - È stato istituito un fondo da 150 milioni di euro per incentivare l’assunzione di ricercatori e dottori di ricerca nelle imprese, con l’obiettivo di creare 15.

