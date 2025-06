I Comuni guadagnano con le multe | in un anno incassi su dell' 11%

Nel 2024, i comuni italiani hanno visto crescere del 11% gli incassi dalle multe stradali. Un trend che si allinea con l'attenzione crescente verso la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Gli automobilisti, ormai abituati a ricevere verbali anche via app, si trovano in una spirale di spese sempre più alta. La vera domanda è: queste entrate stanno davvero migliorando le nostre città? Scopriamo insieme come vengono reinvestiti questi fondi!

Città che vai, multa (stradale) che trovi. Con una costante, però. Son sempre tante. Son sempre di più. Automobilisti col portafoglio spremuto e il verbalino che oramai arriva sull'app ma fa lo stesso: non c'è tregua. Nel 2024, dice l'ultima ricerca della Codacons che è andata a spulciare i rendiconti di venti tra le principali città italiane, da nord a sud, da Milano a Campobasso, i Comuni hanno incassato quasi 650 milioni di euro. Che proprio bruscolini non sono. E non lo sono specie se si pensa che l'assegno è lievitato, rispetto all'anno precedente, mediamente dell'11,3%. C'è poco da festeggiare.

