Rinviato a sabato 28 giugno, il terzo appuntamento con "I Colori della Musica" promette di essere un'esperienza unica! Il violoncellista Francesco Galligioni porterà la sua arte a Palazzo Sardone, trasformando l'aperitivo in un viaggio sonoro indimenticabile. In un momento in cui l'arte e la musica si intrecciano sempre più, non perdere l'occasione di gustare melodie che dipingono emozioni. Un evento da segnare in agenda!

Rinviato a sabato 28 giugno l’appuntamento con il violoncello di Francesco Galligioni, ecco il terzo incontro con I COLORI DELLA MUSICA, gli aperitivi musicali a Palazzo Sardone (in via San Nicolò 33), rassegna musicale realizzata da Asolo Musica in occasione della mostra TARVISIUM PICTA di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - I colori della musica - Alessandro Santacaterina

Leggi anche L'Holi dei record a San Donà di Piave, un’esplosione di colori e musica accende l’estate veneziana - L'Holi Festival dei colori riaccende l'estate veneziana a San Donà di Piave, promettendo un evento indimenticabile.

