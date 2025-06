I Ceri piccoli sono grandi Il debutto dei bambini e la salita al Monte Ingino

I ceri piccoli hanno portato gioia e freschezza alla tradizionale Festa dei Ceri, dimostrando che la passione per le proprie radici è viva anche tra i più giovani. In un’epoca in cui il digitale la fa da padrone, eventi come questo ricordano l'importanza della comunità e delle tradizioni. La loro energia contagiosa ha chiuso in bellezza un ciclo festivo, promettendo un futuro luminoso per queste celebrazioni. Una lezione di entusiasmo e appartenenza!

Anche i giovanissimi si sono presi la scena, chiudendo il ciclo della Festa dei Ceri del 2025, dopo quella del 15 maggio e quella dei Ceri Mezzani, quest’anno celebrata anche con una settimana di ritardo. L’hanno fatto con la spensieratezza e la felicità che soprattutto i bambini sanno esprimere, interpretando nella sua miglior forma l’ormai famosissima "hilariter" di cui si parla nella bolla di canonizzazione di Sant’Ubaldo del 1192 e che dovrebbe essere valore fondante della Festa con cui gli eugubini omaggiano il proprio Santo Patrono. Una giornata di allegria che ha permesso ai ceraioli di ultima generazione di approcciare alla "stanga", di cominciare un percorso che li porterà, si spera, a rendersi protagonisti prima della Festa dei Ceri Mezzani e poi di quella del 15 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Ceri piccoli sono grandi. Il debutto dei bambini e la salita al Monte Ingino

Leggi anche Ceri Piccoli, il bollettino medico - La Festa dei Ceri Piccoli di Gubbio, un'esplosione di tradizione e passione, ha portato con sé non solo gioia ma anche qualche imprevisto.

